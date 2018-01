Dødelige fisk solgt ved en fejl på japansk marked

I Japan slår man nu alarm efter et supermarked har solgt fem pakker med japansk kuglefisk uden først at fjerne fiskenes giftige indvolde.

Supermarkedet ligger i byen Gamagori i den centrale Japan. Tre af pakkerne er identificeret, men to er endnu ikke fundet. Det skriver The Guardian.

De lokale myndigheder bruger byens nødhøjtalere til at alarmere borgerne om ikke at spise japansk kuglefisk.

På trods af at kuglefisk indeholder dødbringende nervegift i form af tetradotoxin, så er det en populær spise i Japan.

Japansk kuglefisk er blandt de dyreste specialiteter i landet at indtage, og for at kokke må tilberede den giftige fisk, kræver det, at de er specielt certificeret til det.

På trods af dette anslås det, at flere end 50 mennesker hvert år dør efter at have spist japansk kuglefisk. I Japan kendes fisken som fugu-fisk.