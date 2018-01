Indien er ramt af et udbrud af stærkt smitsom fugleinfluenza

Lille Liam fik det hele til at eksplodere:

Et år efter sin åbning er det afroamerikanske museum i Washington en kæmpe succes.

Sociale reformer skal dæmme op for den seneste uges protester i Tunesien.

Sigtelserne mod 1.004 unge for deling af sexvideoer kommer til at gøre en forskel.

Palæstinensiske ledere opfordrer PLO til at trække bevægelsens anerkendelse af Israel tilbage, skriver AFP.

For høj hastighed menes at være årsag til dødsulykke i Indien, hvor en bus er styrtet i en flod.

Rusland har været ramt af jævnlige udbrud af H5N8 i over et år.

Virusset dræbte over 44.000 fugle. 663.500 andre fugle blev tilintetgjort.

Rusland rapporterede sidst i december om et udbrud af den meget farlige H5N2-fugleinfluenza på en farm i den centrale Kostromskaja Oblast-region.

H5N8 er dødelig for fjerkræ, men er ikke blevet fundet hos mennesker.

Det meddeler Verdensorganisationen for Dyresundhed, OIE, som henviser til en rapport fra det indiske landbrugsministerium.

Indien har registreret et udbrud af stærkt smitsom fugleinfluenza nær Bengaluru i den sydlige delstat Karnataka.

Hovedpersonerne i et nyt amerikansk studie er 311 skeletter fra Øm Kloster i Midtjylland.

