Pigedrab vækker harme og politisk spænding i Pakistan

De pakistanske myndigheder udsendte søndag en tegning af en mand, som myndighederne mistænker for at have voldtaget og dræbt en otteårig pige ved navn Zainab Ansari i området syd for Lahore nær grænsen til Indien.

I alt er 12 drab blevet begået i byen Kasur i år. Politiet mener, at en seriemorder har begået dem, men myndighederne har ikke formået at dæmme op for udbredt harme over manglende resultater i efterforskningen.

Voldtægten og drabet på Zainab har vakt harme i store dele af Pakistan, og ved begravelsen af den dræbte pige blev en politistation angrebet af rasende demonstranter. Mindst to blev dræbt, og flere blev såret, i voldsomme sammenstød.

- Politiets efterforskere mener, at Zainab var seriemorderens niende offer siden 2016. Myndighederne venter nu på dna-prøver for at få det bekræftet, siger en regeringstalsmand i Punjab, Malik Ahmad Khan.

- Alle ni ofre blev voldtaget, og otte af dem blev dræbt. Det offer, som overlevede, er stadig indlagt, siger han.

Dna-prøver passer sammen i seks tilfælde i de tidligere sager.

I samme periode, som pigerne blev dræbt, er tre drenge også blevet voldtaget og dræbt i Kasur-området.

Den eftersøgte mand blev set uden for den dræbte piges hjem 4. januar.

Zainab Ansari forsvandt, da hun var på vej til undervisning. Hun boede hos pårørende, da hendes forældre var på pilgrimsfærd i Saudi-Arabien.

- I to år har vi levet i frygt. Forældre er bange for at sende deres børn uden for, siger Zainabs far, Muhammad Amin Ansari.

Pakistan's Malala Yousafzai, som i 2014 modtog Nobels fredspris, og som er en forkæmper for pigers ret til undervisning, har i et tweet udtrykt dyb sorg over Zainabs tragiske skæbne, og hun stiller krav om handling for at pågribe drabsmanden.