Myndighederne i Sri Lanka har ophævet et 39 år gammelt forbud mod, at kvinder køber, sælger eller producerer alkohol i landet, som har 21 millioner indbyggere.

Loven, som er fra 1979, er længe blevet kritiseret for at være kvindeundertrykkende, og det er nu fjernet for at skabe mere ligestilling.

Forbuddet betyder, at kvinder nu også kan arbejde i barer og andre steder, hvor der serveres alkohol. Samtidig er det blevet besluttet at udvide åbningstiderne for barer og restauranter.

Den lempede lovgivning kan føre til voldsomme reaktioner i nogle områder i den overvejende buddhistiske nation.

De politiske ledere har for nylig besluttet at hæve afgifterne på spiritus kraftigt, mens de er blevet sænket på øl og vin.

Sri Lankas finansminister, Mangala Samaraweera, er blevet skarpt kritiseret af landets Nationale Bevægelse for Forbrugerbeskyttelse, som beskylder ham for at opfordre befolkningen til at drikke alkohol.

Bevægelsen har opfordret præsident Maithripala Sirisena til at gribe ind og genoprette de restriktioner, som er ophævet.

Samaraweera har sagt, at en streng lovgivning om alkohol kun styrker det sorte marked for spiritus, hvorved staten mister store indtægter fra afgifter.

Det er stadig forbudt at sælge alkohol til politifolk og medlemmer af de væbnede styrker.