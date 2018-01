Olietankskib er sunket efter at have brændt i en uge: Ingen overlevede

Efter at have brændt en uge, er et iransk olietanksskib endelig sunket i Det Østkinesiske Hav. Det oplyser de kinesiske medier ifølge BBC.

Alle 32 besætningsmedlemmer, hvoraf 30 var iranere og to fra Bangladesh, menes omkommet. Dog er kun tre lig blevet bjærget.

32 frygtes omkommet efter skibskollision ud for Kina

»Der er ikke noget håb om at finde overlevende blandt de 29 (savnede, red.) besætningsmedlemmer,« siger chefen for det iranske flådebureau, Mahmoud Rastad, ifølge Reuters til iransk stats-tv.

Skibet, som er indregistreret i Panama, brød i brand, efter at det kolliderede med et kinesisk fragtskib lørdag i sidste uge. Ingen af de 21 besætningsmedlemmer på det kinesiske skib kom noget til.