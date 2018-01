Kvinde blev forvist til hytte, fordi hun menstruerede, nu er hun død

En 21-årig kvinde er død, efter at hun tilbragte den kolde nat i en hytte i en lille landsby i Nepal.

Kvinden døde formentlig som følge af røgforgiftning fra det bål, som hun havde tændt for at holde varmen i det uisolerede skur.

Men årsagen til at hun overhovedet sov her og ikke i sit hjem, er det, som har fået historien til at brede sig. Kvinden er således blevet et offer for den hinduistiske tradition, som foreskriver, at menstruerende kvinder bliver forvist fra hjemmet, mens de bløder.

Det er gammel hinduistisk overtro, at det kan gøre guderne vrede eller forurene hjemmet, hvis menstruerende kvinder får lov at sove indenfor. Nogle mener endda, at død og sygdom kan ramme dem, som lader blødende kvinder overnatte i hjemmet.

Det er langt fra første gang, at kvinder har mistet livet som følge af denne praksis, som ellers er blevet forbudt. Fra august har man også indført bødestraf for forseelsen.