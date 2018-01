Nu taler kinesiske kvinder også ud om overgreb - #metoo bliver til #woyeshi

De seneste måneders #metoo-debat har i USA fældet underholdningsgiganter som Kevin Spacey og Harvey Weinstein. Tusinder af kvinder i USA og resten af verden har under hashtagget #metoo delt deres oplevelser med seksuelle krænkelser og overgreb.

Også i Danmark har #metoo fået kvinder til at dele deres oplevelser med krænkelser på de sociale medier.

Men kinesiske kvinder har stort set været tavse, mens #metoo-ilden brændte på internettet.

Indtil nu - hvor kinesiske kvinder er begyndt at dele deres oplevelser med seksuelle krænkelser under hashtagget #woyeshi - altså den kinesiske oversættelse af #metoo, på de sociale medier, skriver The Guardian.

Én af dem er tidligere studerende på Beijing Universitet Luo Qianqian.

Hun blev antastet af en underviser, da hun skrev ph.d. på universitetet i Beijing for 12 år siden, skriver hun i et opslag på det kinesiske sociale medie Weibo, der minder om twitter.

Ifølge Quianquian forsøgte underviseren at forgribe sig på hende bag en låst dør. Selvom det ikke lykkedes ham, fik han hende efterfølgende til ikke at sige noget til nogen om episoden.

»De følgende år af mit liv, hvor han var min leder, var et mareridt, fordi han behandlede mig så dårligt,« skriver hun.

Luo Qianquian opfordrer derfor sine landsmænd til at bruge #woyeshi og dele deres oplevelser.

»Der er ikke længere grund til at være bange. Vi er nødt til at rejse os og sige "nej",« lyder det.

Én anden er aktivisten Huang Xuequin, som er journalist og selv blev antastet i 2012. Hun er nu gået i gang med at lave en undersøgelse af journalistbranchen i Kina for at undersøge forekomsten af seksuelt misbrug.

»Hvis folk som jeg ikke bryder tavsheden, hvordan kan vi så forvente, at andre gør det? Nogen bliver nødt til at gøre noget,« siger hun til The Guardian.

Men det er ikke nemt for de kinesiske kvinder at stå frem. Seks kvinder fortalte i South China Morning Post deres #metoo-historier i december.

De har imidlertid efterfølgende kæmpet med mistænkeliggørelse, politianmeldelser og skam, fortæller de til avisen.

Det på trods af, at et studie fra 2009 har anslået, at 80 pct. af arbejdende kvinder i Kina har oplevet seksuelle krænkelser.

»Nogle kvinder er stået frem. Men det er skræmmende, at det er så få,« siger Leta Hong Fincher, en ekspert i feminisme i Kina, til The Guardian.

Hun mener, at Kina har et stort problem med seksuelle overgreb.

»Vi kun har set toppen af isbjerget,« siger hun til avisen.