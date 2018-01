Når et nyt år begynder, fejrer filippinerne det traditionelt ved at skyde med våben og affyre kraftigt fyrværkeri. Gammel overtro siger nemlig, at de høje brag kan drive onde ånder væk.

Blandt de sårede var dette 11 måneder gamle barn. Foto: Bullit Marquez/AP Photo

På trods af at landets præsident i juni 2017 beordrede mindre brug af fyrværkeri, kom 191 personer til skade, da det nye år blev skudt ind i Filippinerne, skriver nyhedsbureauet AFP.

»Vi er relativt tilfredse. Relativt fordi der stadig er skader, men tilfreds på grund af den betydlige reduktion i antallet af fyrværkerirelaterede skader,« lyder det mandag fra den filippinske sundhedsminister, Francisco Duque.

Adspurgt, hvad næste skridt i retningen mod at komme de mange fyrværkeriskader til livs er, svarer Francisco Duque, at det på sigt kan være nødvendigt at forbyde raketter og andet fyrværkeri.

Filippinerne forlænger militær undtagelsestilstand med et år

Størstedelen af de knap 200 skader skete i hovedstaden Manila, hvor der angiveligt blev skudt store mængder af ulovligt fyrværkeri af.

En talsperson for Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, oplyser mandag, at præsidenten er villig til at kigge nærmere på et forbud af fyrværkeri på landsplan.

Sidste år sagde præsidenten bl.a., at fyrværkeriet udgjorde et »alvorligt sundhedsproblem« og udtrykte bekymring for, at mange af de personer, der bliver såret, er børn.