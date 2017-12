Nepal forbyder blinde- og soloklatring på Everest

Hvis man går rundt med en drøm om at bestige verdens højeste bjerg - Mount Everest - alene, så er der kommet endnu en udfordring.

Myndighederne i Nepal har nemlig forbudt soloklatring på landets bjerge, hvilket også indbefatter Mount Everest. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Håbet er, at man kan nedbringe antallet af ulykker, når bjergbestigningssæsonen starter til foråret, oplyser Maheshwor Neupane, der er talsmand for ministeriet for kultur, turisme og luftfart.

Det er ikke kun soleklatring, som er blevet ulovligt. I fremtiden må blinde og personer uden begge ben heller ikke bestige bjerge i Nepal.

Bjergbestigeren Rasmus Kragh forsøgte tidligere i år at blive den første dansker til at bestige Mount Everest alene uden brug af kunstig ilt, men måtte opgive forsøget 250 meter fra toppen af bjerget på grund af dårlig uvejr.

Hvert år rejser tusindvis af bjergbestigere til Nepal, som er hjem for otte af verdens 14 bjerge over 8000 meter.

Sidste år lykkedes det 190 udlændinge og 259 nepalesere at nå toppen af verdens højeste bjerg.