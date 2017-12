Kinesisk skyskraber sat til salg på onlineauktion

Har du nogensinde drømt om at få din helt egen skyskraber? Hvis det er tilfældet, så har du nu mulighed for at erhverve dig en næsten færdig en af slagsen.

En 39 etager høj skyskraber er nemlig blevet sat til salg på Kinas største onlineauktion, Taobao, skriver BBC.

Prisen lyder på 554 mio. yuan, svarende til 529 mio. kr. For den pris kan en eventuel køber få, hvad nogle vil kalde et håndværkertilbud.

Skyskraberen, der ligger i den nordlige del af Shanxi-provinsen, er nemlig ikke blevet bygget færdig pga. finansieringsproblemer.

Opbygningen af den 156 meter høje bygning begyndte i 2006 og skulle efter planen have været færdig i 2011.

Billederne på auktionssiden viser, at der stadig er en del at tage fat på, før bygningen er indflytningsklar.

Franskmand købte et mammutskelet til fire millioner kroner

Det er ikke første gang, at usædvanlige genstande som denne skyskraber på 76.000 kvadratmeter har været sat til salg på Taobao.

Tidligere på året blev to Boeing 747-fly solgt på en onlineauktion for over 320 mio. yuan, hvilket svarer til 307 mio. kr.

Også en anden skyskraber på 28 etager blev i november forsøgt solgt på auktion - dog uden held.

Det er muligt at byde på skyskraberen i Shanxi-provinsen frem til den 2. januar. Det er den regionale retsmyndighed, som står bag salget.