Ny undersøgelse: 30 pct. af alle dødsfald i Kina skyldes luftforurening

Det er ikke et ualmindeligt syn i Kina, at de lokale bærer hvide masker for næse og mund. Og årsagen er mildt sagt ganske foruroligende. Kina er nemlig det land i verden, hvor flest personer dør af luftforurening.

Især hovedstaden Beijing, hvor der bor 21,5 mio. indbyggere, er hårdt ramt. Og i et nyligt studie fra Nanjing Universitet fandt man bittesmå partikler i luften, som kan være ansvarlige for op til 30 pct. af alle dødsfald i landet. Studiet er baseret på data fra 74 byer og blevet udgivet i det internationale tidsskrift "Science of the Total Environment".

Smogdynerne ligger som et gigantisk flygtigt tæppe af tæt tåge Overfyldte hospitaler, lukkede skoler og aflyste tog og fly er dagens orden i New Delhi.

Der er flere årsager til den giftige forurening, og iblandt disse er kul den største faktor. Og derfor er forureningen værre i løbet af de kolde vintermåneder, hvor der bliver fyret mere op for varmen.

Omkring en halv milliard personer i Kina står i øjeblikket overfor den giftige smog, som er et resultat af den store kulafbrænding og som opstod sidste fredag på grund af vejrforholdene.

Kina lægger an til forbud mod benzindrevne biler

Den kinesiske regering har anerkendt problemet med luftforureningen, som er blevet et stort problem i Kina de senere år. Ved åbningen af den 19. kommunist kongresfest, som blev afholdt i oktober, fremhævede den kinesiske præsident Xi Jinping smoggen i sin åbningstale og meddelte, at det er hans mål at få den fjernet inden sin anden periode i 2022.