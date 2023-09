Fem amerikanere er fløjet ud af Iran i fangeudveksling

Flysporingsdata viser ifølge AP, at et fly fra Qatar Airways er lettet fra Teherans internationale Mehrabad-lufthavn.

Lufthavnen er også tidligere blevet brugt til fangeudvekslinger.

Det blev tidligere mandag oplyst, at USA og Iran havde indgået en aftale om at løslade fem fanger hver. Aftalen indebærer desuden, at indefrosne iranske værdier for i alt 42 milliarder kroner bliver gjort tilgængelige for Iran.

De løsladte amerikanerne er blandt andre forretningsfolkene Siamak Namazi og Emad Sharqi på henholdsvis 51 og 59 år. De har dobbelt statsborgerskab.