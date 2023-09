Ovidio Guzman, der er søn af den berømte, mexicanske tidligere narkobaron Joaquin ”El Chapo” Guzman, er blevet udleveret til USA, hvor han er eftersøgt for smugling af narkotika.

Det oplyser mexicanske og amerikanske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er stoffet fentanyl, der er et syntetisk smertestillende stof, der tilhører gruppen af opioider og sløvende stoffer, som Guzman skal på anklagebænken for at have stået bag at smugle ind i USA.