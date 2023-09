Ukraines præsident besøger Biden i Det Hvide Hus torsdag

Det Hvide Hus bekræfter, at præsident Joe Biden skal mødes med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, i næste uge.

Zelenskyj kommer til New York for at deltage i FN’s Generalforsamling. Han vil torsdag tage til Washington for at mødes med den amerikanske leder i Det Hvide Hus.

Biden, som også deltager i FN’s Generalforsamling, skal i næste uge også have møder med Brasiliens præsident, Luiz Inacio Lula da Silva, og den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu. Det oplyser Det Hvide Hus.