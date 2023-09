Putin: Vi bryder ikke aftaler om Nordkorea

Men Putin har gentagne gange sagt, at han ønsker at uddybe forholdet til Nordkorea.

- Nordkorea er vores nabo, og vi må på den ene eller den anden måde opbygge gode venskabelige forbindelser til vores naboer, siger han fredag til russiske journalister.

Sydkorea og USA har ladet forstå, at enhver militær aftale mellem Putin og Kim vil være et brud på FN’s sanktioner over for Nordkorea.

Sanktionerne er et svar på Nordkoreas udvikling af atomvåben og avanceret raketteknologi.