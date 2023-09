Store gråspurveflokke er det første vink om, hvad der er i mange af de lastbiler, der ankommer til havnen i Constanta.

Korn. Og masser af det. Fra Rumænien, Moldova og Ukraine.

Små dynger, der er faldet af i farten, ligger drysset ud over asfalten. Et fint, hvidt kornstøv sætter sig i halsen og giver bilens lak et gråligt skær.