Taiwan uddeler rap over fingrene til Musk for Kina-kommentar

Kina blokerer for X, og det samme gælder for andre sociale medier som Facebook.

- Måske synes han, at forbud er god politik, ligesom når han slukker for Starlink for at forpurre Ukraines modangreb på Rusland, siger Wu videre.

Han henviser til en episode, hvor Musk afviste at holde sine Starlink-satellitter aktive over Sevastopol på den besatte halvø Krim under et ukrainsk angreb på den russiske flåde sidste år.

- Hør så efter: Taiwan er ikke en del af Folkerepublikken Kina og bestemt ikke til salg, skriver Wu.

Musk har en stor Tesla-bilfabrik i Shanghai.

I oktober sidste år foreslog han, at Kina og Taiwan skulle løse deres uenigheder ved, at Taiwan skulle afgive kontrollen med dele af øen til Kina.