Rusland melder om afværgede ukrainske droneangreb

Brjansk ligger i det vestlige Rusland og grænser op til Belarus og Ukraine. Lidt længere mod syd ligger Belgorod, som også deler grænse med Ukraine.

Det sker med jævne mellemrum, at der bliver sendt droner ind over Rusland. Ukraine bliver som regel anklaget for at stå bag.

For det meste bliver dronerne skudt ned eller på anden vis ødelagt, inden de når at angribe russiske mål.

Især grænseregionerne op mod Ukraine og Ruslands hovedstad, Moskva, har været mål for droneangreb.

Rusland sender ifølge Ukraine også droner ind over ukrainsk jord. Især Ukraines hovedstad, Kyiv, og de omkringliggende områder, som ligger langt fra frontlinjen i syd og øst, har været mål for russiske droneangreb.