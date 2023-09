Putin har taget imod invitation om officielt besøg i Nordkorea

Onsdag mødtes Kim Jong-un med Putin i det østlige Rusland for at drøfte de to landes samarbejde under en sjælden udlandsrejse.

Det er fire år siden, at den nordkoreanske leder sidst har været i udlandet.

Kim Jong-un fortæller efterfølgende, at han ønsker at understøtte, at Nordkorea opretholder et stabilt forhold til Rusland i de næste 100 år, oplyser det nordkoreanske nyhedsbureau.

Parterne er blevet enige om at styrke deres strategiske og taktiske samarbejde i lyset af ”imperialisternes militære trusler, provokationer og tyranni”, som KCNA formulerer det.