Der blev trykket hånd, peget og vist frem, da de to statsledere Vladimir Putin fra Rusland og Kim Jong-un fra Nordkorea i hver deres mørke jakkesæt onsdag morgen dansk tid mødtes ved rumstationen Kosmodrom Vostotsjnyj i det østlige Rusland.

Et besøg, som blev indledt med et fem timer langt møde mellem de to, men som ifølge ph.d. og lektor ved Forsvarsakademiet Camilla Tenna Nørup Sørensen har potentiale til at få »langsigtede implikationer« for global sikkerhedspolitik.