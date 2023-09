Anatolij Tjubajs er en kontroversiel skikkelse blandt mange russere. I 1990’erne stod han bag Ruslands privatiseringsprogram, der på få år, og ofte under stor dramatik, omskabte sovjetøkonomien til en markedsøkonomi. Ingen kan dog sætte spørgsmålstegn ved hans gennemslagskraft.

I lange perioder i 1990’erne var Tjubajs den mest indflydelsesrige apparatjik – apparatmand - i Moskva. Siden gik han over i erhvervslivet først som leder af Ruslands statslige elselskab og fra 2008 til 2020 som førstemand for Rosnano, et teknologiselskab, der skulle være spydspids i et russisk Silicon Valley.