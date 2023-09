Rusland vil hjælpe Nordkorea med at bygge satellitter

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger onsdag, at Rusland er klar til at hjælpe Nordkorea med at bygge satellitter. Det skriver Reuters.

- Det er derfor, vi er kommet. Den nordkoreanske leder viser stor interesse i raketteknologi, og de prøver at udvikle deres tilstedeværelse i rummet, siger Putin.

Adspurgt til hvorvidt de to statsledere kommer til at diskutere våbenforsyning til deres møde, lyder Putins svar, at man vil diskutere ”alle emnerne”.