Jurij Gagarin blev i april 1961 den første mand i rummet nogensinde.

Kim Jong-un skal senere på sit statsbesøg mødes med Putin, hvor der i Vesten er frygt for, at den nordkoreanske leder vil love at bidrage med våben til den russiske krig i Ukraine.

Turen til Rusland er Kim Jong-uns første i næsten fire år, skriver det nordkoreanske statslige nyhedsbureau KCNA ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er desuden hans første udenlandsbesøg, siden coronapandemien tog sit greb i verden og fik en lang række lande til at lukke deres grænser.

Ifølge nyhedsbureauet sker besøget nu for at genopfriske forholdet mellem Rusland og Nordkorea på et ”friskt og højere niveau”.