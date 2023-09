Mens inflationen stiger, og varerne bliver dyrere for den russiske befolkning, bliver deres penge samtidig mindre værd.

Således har den russiske rubel mistet 32,9 procent i værdi over for den amerikanske dollar i løbet af det seneste år.

I midten af august ramte den russiske valuta et 17-måneders lavpunkt, da den steg til over 100 rubel per dollar.

Det er sket, i takt med at Vesten har indført omfattende økonomiske sanktioner mod det russiske regime i kølvandet på dets invasion af Ukraine i februar 2022.

Særligt europæiske lande er samtidig begyndt at købe mere olie og gas fra lande som USA, Canada og Norge, hvilket har ramt den russiske stats indtjening på den normalvist gunstige eksport af fossile brændstoffer.