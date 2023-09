Han har en manisk tro på, at han bør få mange børn og har selv fået 11, herunder to hemmeligholdte som han er sæddonor til.

Han døde engang næsten af malaria, har engang aflyst et bryllup på brudenatten, og han tror selv, at hans vilde humørsvingninger skyldes, at han er bipolar.

Men det er noget helt andet, som får forfatteren Walter Isaacson til i en ny, opsigtsvækkende biografi om Elon Musk med titlen ”Elon Musk” at beskrive ham som en mand, der er »drevet af dæmoner«.