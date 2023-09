Minister: Over 1000 lig er bjærget efter storm i Libyen

Han tilføjer, at man på nuværende tidspunkt ikke kender det samlede antal døde, men at det må antages at være ”meget stort”.

Ministeren er netop vendt tilbage fra selv at have besøgt Derna.

- Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at 25 procent af byen er forsvundet. Mange, mange bygninger er faldet sammen, siger Hichem Chkiouat.

Libyen har været ramt af stormen ”Daniel”, som både bragte kraftig regn og vind med sig.

Uvejret bevirkede, at to dæmninger ved Derna brød sammen.