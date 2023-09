Katastrofe har dræbt knap to procent af borgerne i libysk by

- Det er meget katastrofalt. Lig ligger overalt - i havet, i dalene og under bygningerne, sagde han til Reuters.

Han tilføjede, at man endnu ikke kender det samlede antal døde, men at det må antages at være ”meget stort”.

Ministeren var netop vendt tilbage fra selv at have besøgt Derna.

- Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at 25 procent af byen er forsvundet. Mange, mange bygninger er faldet sammen, lød det fra ministeren.

Der bor ifølge Reuters omkring 125.000 indbyggere i Derna. De 2300 dræbte svarer dermed til knap to procent af befolkningen.