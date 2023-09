Drabseftersøgt mafiamedlem arbejdede under falsk navn på en tysk ferieø

Godt tre kilometer i fugleflugt syd for Rømø ligger den idylliske tyske ferieø Sild. Her drager både danske og tyske turister til for at opleve de kilometerlange sandstrande og for at nyde afslappende behandlinger på øens mange spa- og kurhoteller.

Den 4. september var der dog langt til wellness og mindfullness, da et af hotellerne i den lille by Kejtum dannede ramme om en opsigtsvækkende anholdelse af en internationalt drabseftersøgt mand, som har levet på øen under et falsk navn, og som har tråde til den italienske mafia.