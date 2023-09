Første gang i historien: Retsreform samler hele Israels Højesteret

Medlemmer af Israels opposition og organisationer, der overvåger den politiske udvikling i det mellemøstlige land, får tirsdag mulighed for at komme til orde ved en længe ventet høring i Israels Højesteret.

Her er alle Højesterets 15 dommere til stede for at høre argumenter imod regeringens retsreform, som har fået hundredtusinder af israelere til at demonstrere hver uge siden nytår.