For første gang i knap 100 år står Høyre til at blive størst i Norge

Hos norsk TV2 lød prognosen kort før midnat, at Høyre får opbakning fra 26,5 procent af de vælgere, der har afgivet deres stemme. Arbeiderpartiet står til 22,8 procent i samme prognose.

Også i Norges hovedstad, Oslo, ser det ud til, at Høyre bliver det største parti. Her stod partiet ifølge TV 2’s prognose sent mandag aften til en fremgang på over otte procentpoint.

Hvis TV 2’s prognose holder, får de borgerlige partier 31 mandater i den norske hovedstad, hvor det kræver 30 mandater at have flertal.