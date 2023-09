Nordkorea bekræfter: Kim Jong-un er rejst til Rusland

Billeder fra Nordkoreas hovedstad, Pyongyang, viser, at Kim Jong-uns afrejse søndag blev markeret af både militærfolk og civile nordkoreanere. De var mødt op på togstationen med blomster og flag.

Natten til tirsdag skriver det japanske nyhedsbureau Kyodo, at den nordkoreanske leder er ankommet til det store naboland mod vest - nærmere bestemt grænsebyen Khasan.

Kyodo citerer en unavngiven officiel russisk kilde.

Rygter om, at et møde mellem lederne fra Nordkorea og Rusland var under opsejling, har svirret i flere dage.

Allerede den 4. september skrev avisen New York Times, at et møde mellem Kim og Putin var på vej, og at det formentlig skulle handle om våben.

Avisens oplysninger kom fra unavngivne embedsmænd fra USA og nogle af dets allierede lande. Ifølge kilderne ventes de to ledere også at drøfte andre former for militært samarbejde.