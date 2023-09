Ifølge ministeriet rummer platformene ikke alene værdifulde kulbrinte-ressourcer, men tjener også som fremskudte baser og som potentielle affyringsramper for langtrækkende missiler.

Ukraine anklager Rusland for at have benyttet platformene til militære formål, siden invasionen i februar sidste år. Blandt andet som landingsplads for helikoptere og som radarstation.

Derfor er tilbageerobringen et vigtigt skridt – og sågar en potentiel trædesten til en mulig offensiv mod Krim, lyder det.