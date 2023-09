Præsident Vladimir Putin og Kim Jong-un tilbragte onsdag cirka fem timer sammen under den nordkoreanske leders besøg i Rusland.

Først brugte de fem kvarter på at inspicere rumfartscentret Vostotsjnyj Kosmodrom , hvorfra Rusland blandt andet opsender sine Souyz-2 raketter.

Siden holdt de et timelangt møde for lukkede døre med deres delegationer og et møde ansigt-til-ansigt, inden de mødtes over en officiel middag med deltagelse af blandt andre Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov og forsvarsminister Sergei Shoigu.