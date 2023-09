Embedsmand: 150 er døde i oversvømmelser i Libyen

FN i Libyen følger tæt med i udviklingen og vil bidrage med ”nødhjælp som støtte til lokale og nationale indsatser”.

Premierministeren for den midlertidige libyske regering, Abdulhamid Dbeiba, sagde søndag, at alle statslige myndigheder er blevet bedt om ”med det samme at håndtere” ødelæggelserne.

Det er stormen, som har fået navnet ”Daniel”, der forårsager store ødelæggelser i Libyen.

Sidste uge var det Grækenland, Bulgarien og Tyrkiet, det gik ud over. I Grækenland steg dødstallet til 15 søndag.

Stormen, som i visse områder bragte voldsomme mængder regn, var ifølge meteorologer den værste i Grækenland, siden der er blevet lavet opgørelser over den slags. Opgørelserne begyndte i 1930.