For første gang i fire år triller det topsikrede luksustog DF-0002 ud fra Nordkorea

»Toget var fyldt med smukke kvindelige stewardesser og gjorde stop strategiske steder, når levende hummere og kasser af rødvin fra Bordeaux og Bourgogne skulle fragtes om bord,« sagde Konstantin Pulikovsky ifølge New York Times.

Et af de nyeste kig ind i toget er fra marts 2018, hvor Kim Jong-un besøgte den kinesiske hovedstad, Beijing. En kinesisk delegation kom om bord, og et tv-hold dokumenterede mødet.

Kan kun køre 60 km/t.

Toget er tungt pansret og har en rapporteret tophastighed på et sted imellem 60 og 80 km/t. Den langsomme hastighed skyldes hovedsageligt den enorme vægt på toget, der er blevet tilføjet ekstra rustning og andre sikkerhedsforanstaltninger.

Når toget triller afsted med statslederen, udsendes omkring 100 sikkerhedsagenter i forvejen for at sikre, at stationer er fri for trusler. Strømmen slukkes på stationer for at forhindre andre tog i at bevæge sig, og der er en stor logistisk støttegruppe, herunder transportfly og helikoptere.

Det er første gang i fire år, at den nordkoreanske leder rejser ud af landet. Seneste tur uden for de nordkoreanske grænser var i 2019, da han besøgte Putin i Vladivostok efter kollapsede forhandlinger med den daværende amerikanske præsident, Donald Trump.

Flere spekulerer i, at mødet igen kan finde sted i Vladivostok omkring 130 km fra Ruslands grænse til Nordkorea. Her ventes Putin i denne uge at tale ved en konference om økonomi.