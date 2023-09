Sydkoreansk medie: Kim Jong-un på vej i tog til muligt Putin-møde

Det russiske nyhedsbureau Interfax rapporterede tidligere mandag, at Kim Jong-un ville besøge de østligste dele af Rusland i løbet af ”de kommende dage”.

Den 4. september skrev New York Times, at et møde mellem Kim og Putin var på vej, og at det formentlig vil handle om våben. Avisens oplysninger kom fra unavngivne embedsmænd fra USA og nogle af dets allierede lande.

Ifølge kilderne ventes de to ledere også at drøfte andre former for militært samarbejde.

Bliver meldingen bekræftet, bliver det den nordkoreanske leders første tur ud af landet i over fire år. Det vil således også være hans første udlandstur siden coronapandemiens begyndelse.