Kim Jong-un og Putin skal mødes i de kommende dage

Tidligere mandag var der en række ubekræftede meldinger om, at den nordkoreanske leder var i et tog med kurs mod Rusland.

Det var blandt andet det sydkoreanske medie YTN, der bragte den nyhed.

Ifølge YTN vil et møde muligvis finde sted tirsdag. YTN berettede tidligere, at onsdag var en mulig dag for mødet.

Den 4. september skrev New York Times, at et møde mellem Kim og Putin var på vej, og at det formentlig vil handle om våben. Avisens oplysninger kom fra unavngivne embedsmænd fra USA og nogle af dets allierede lande.