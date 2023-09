Søndag vendte USA’s topgeneral Mark Milley timeglasset. Ukraine har omkring 30-45 dage med velegnet vejr til at slå sig frem til målene for den nuværende offensiv. Så kommer mudderet, og der er ikke meget mere at gøre.

Det passer bare ikke. Sådan har det efterfølgende lydt fra en pensioneret dansk brigadegeneral, som erklærer sig lodret uenig med den »typisk amerikanske« konklusion, og fra Kyrylo Budanov, chefen for Ukraines militære efterretningstjeneste.