Kina tordner mod britiske anklager om spionage

Kina afviser at være involveret i sagen om to mænd, der er blevet anholdt under mistanke om spionage i Storbritannien.

Sådan lyder det mandag fra en talsperson for Kinas ambassade i London.

- Påstanden om, at Kina er mistænkt for at ”stjæle britiske efterretninger”, er fuldstændigt opdigtet og intet andet end ondsindet ærekrænkelse, lyder det i en udtalelse.