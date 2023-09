Voldelige sammenstød plager mærkedag for Pinochets blodige kup

Under et optog, der søndag blev afholdt for at mindes ofrene for Augusto Pinochets militærdiktatur, stødte demonstranter sammen med politiet og begik flere ildspåsættelser i den chilenske hovedstad, Santiago.

Mandag er det 50 år siden, at Chiles demokratisk valgte socialistiske præsident Salvador Allende blev væltet i et amerikanskstøttet blodigt militærkup.