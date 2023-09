For at kunne koordinere redningsarbejdet har Marokkos regering indtil videre ikke accepteret flere tilbud om hjælp.

Det betyder, at lande som Frankrig, der også har tilbudt sin hjælp, i stedet må stå klar på sidelinjen.

Spanien har sendt 86 redningsarbejdere og otte sporhunde til at hjælpe med at finde overlevende.

- Vi vil sende, hvad end der er brug for, fordi alle ved, at disse første timer er essentielle, især hvis der er folk, som er begravet under murbrokkerne, siger den spanske forsvarsminister, Margarita Robles, i et fjernsynsinterview.