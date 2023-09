Zelenskyj melder om ukrainske fremskridt på sydlig slagmark

Han tilføjer dog, at der også er aktivitet ved den østlige by Bakhmut:

- Der er også bevægelse i Bakhmut-sektoren. Ja, der er bevægelse.

Det kan være svært at danne sig et fuldstændigt overblik over frontlinjen under den igangværende krig i Ukraine. Ligesom med eksempelvis dødstal kommer der ofte forskellige meldinger fra krigens parter.

En af Ukraines øverste generaler i syd, general Oleksandr Tarnavskiy, har sagt til den britiske avis The Observer, at Ukraine er ved at få ”momentum”.