To nødhjælpsarbejdere døde under angreb i Ukraine

To nødhjælpsarbejdere er døde under et angreb i byen Ivanivske uden for Bakhmut i Ukraine.

Det skriver det spanske medie El Mundo ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

En svensk nødhjælpsarbejder i Ukraine, Johan Thyr, blev alvorligt såret, da den konvoj, han rejste som en del af, blev angrebet.

To af hans kolleger blev dræbt, da bilen blev ramt.