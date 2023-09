Mindst 40 meldes dræbt under flyangreb mod marked i Sudan

Mindst 40 mennesker er søndag dræbt under et flyangreb mod et marked i Sudans hovedstad, Khartoum.

Det oplyser en lokal skadestue ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er det angreb, som har kostet flest ofre i den snart fem måneder lange borgerkrig mellem rivaliserende hærenheder.

Angrebet kommer på toppen af stadig mere intense kampe i beboede områder.