Ifølge Iohannis tyder det på, at der er sket en ”uacceptabel krænkelse” af rumænsk luftrum.

Det indebærer ”reelle sikkerhedsrisici for rumænske borgere i området”, siger han.

Præsidenten tilføjer, at han har orienteret Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Nato-chefen har ifølge Iohannis gentaget, at forsvarsalliancen er fuldt ud solidarisk med Rumænien.

Mandag afviste Rumænien en påstand fra Ukraine om, at droner afsendt af Rusland skulle være faldet ned og detoneret på rumænsk jord under et angreb søndag på den ukrainske by Izmajil.