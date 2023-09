Putin opfordrer til samarbejde med Nordkorea på alle fronter

- Dette er i fuld overensstemmelse med vort folks interesser, konstaterer han.

Putin tilføjer, at det hjælper med at håndhæve ”sikkerheden og stabiliteten på den koreanske halvø og det nordøstlige Asien”.

Amerikanske kilder har i denne uge fortalt avisen New York Times, at Kim senere på måneden vil rejse til Rusland for at mødes med Putin.

Putin skal ifølge avisen være opsat på at sikre sig leverancer af våben fra Nordkorea til Ruslands krig i Ukraine.

Nordkorea sidder inde med store lagre af offensive våben. Og regimet har ekspertise med kort- og langtrækkende raketter.