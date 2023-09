Den 40-årige forsker Mark Dickey var ved at undersøge huler i de tyrkiske Taurusbjerge, da han blev alvorligt syg med en blødning i tarmen mere end 1000 meter under jorden. Han er stadig dernede og er ikke i stand til at komme ud selv. Læger har været nede og behandle forskeren, der meldes så meget i bedring, at et redningsforsøg kan sættes i gang.