Dansk supermodel sagsøger MMA-udøver for cyberchikane

Retssagen blev anlagt i onsdags.

Nina Agdal kræver 150.000 dollar i erstatning per lovovertrædelse, som Danis har begået. 150.000 dollar svarer til lidt over en million kroner.

Desuden har hun anmodet om et polititilhold for at forhindre ham i at dele flere seksuelt eksplicitte billeder af hende uden hendes samtykke, står der i retsdokumenterne.