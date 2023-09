Biden ankommet til New Delhi forud for G20-topmøde

Præsident Joe Biden ankom fredag til den indiske hovedstad, New Delhi, for at deltage i G20-topmødet.

Det ventes, at Biden som det første mødes med den indiske premierminister, Narendra Modi.

Den amerikanske leder kommer til at mødes på tomandshånd med en række andre regeringschefer og statsoverhoveder i løbet af G20-topmødet, som indledes lørdag.