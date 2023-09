Alvorligt syg huleforsker er strandet 1000 meter under jorden

Redningsarbejdere forsøger på femte døgn at redde en alvorligt syg huleforsker ud af et hulesystem omkring 1000 meter under jorden i det sydlige Tyrkiet.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Den 40-årige amerikanske huleforsker var i gang med at udforske et af Tyrkiets dybeste hulesystemer, da han blev ramt af indre blødninger i maven.